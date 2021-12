Pioli deve invertire la rotta: solo due vittorie negli ultimi 45 giorni

Luca Uccello

Due vittorie, due pareggi ma soprattutto due sconfitte. Da novembre a oggi il Milan ha perso punti, 10 dei 18 disponibili. Tanti, troppi. Punti che sono costati il sorpasso dell'Inter di Simone Inzaghi sulla squadra di Stefano Pioli. Il 31 ottobre, dopo la vittoria dell'Olimpico contro la Roma, i rossoneri erano in testa alla classifica al pari del Napoli con 31 punti, con sette lunghezze di vantaggio sui nerazzurri. Ora si trova invece a -1(40 a 39).

Un Milan che ha perso il primato e qualche certezza anche per colpa dell'eliminazione dalla Champions League. Poi ci sono gli infortuni e il contratto di Kessie che non aiuta. Un Diavolo che ora deve e può riprendersi, dovrà farlo con il Napoli a San Siro e in trasferta a Empoli. Due gare che la squadra rossonera non può sbagliare se vuole continuare a sognare lo scudetto. Rispetto a un anno fa, di questi tempi il Milan aveva un punto in più, l'Inter tre in meno. Una differenza (anche se minima) che pesa in classifica, che costringe ora il Milan a cambiare i suoi piani anche sul mercato. L'infortunio di Kjaer costringe la società di via Aldo Rossi a intervenire sul mercato, a far tornare a casa Mattia Caldara che a Venezia si è riscoperto un giocatore vero, uno di quelli che nel Milan sarebbe utilissimo e non per forza la riserva di Alessio Romagnoli. ù

Ma Maldini e Massara potrebbero decidere, con il benestare della proprietà statunitense, di anticipare a gennaio l'acquisto a titolo definitivo di un forte difensore centrale, investendo subito il budget previsto per l'estate per il colpo in difesa. L'obiettivo è riuscire a mettere in piedi un'operazione di prestito con diritto di riscatto, proprio com'era accaduto un anno fa con Tomori. Ma per vincere lo scudetto, recuperare lo svantaggio sull'Inter servirà anche un attaccante perché Ibrahimovic da solo non può bastare, per questo Giroud non ancora convinto e perché Pellegri si è rivelato un acquisto sbagliato.

A proposito di Ibra, Zlatan è stato ricevuto in Vaticano e ha donato al Papa una maglia rossonera, insieme al nuovo libro Adrenalina. Bergoglio ha apprezzato: «Lo leggerò volentieri, lo sport è un messaggio di umanità e grandezza». E così sia.

