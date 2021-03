Pioli con Bennacer lancia lo sprint per lo scudetto

Luca Uccello

Ora c'è bisogno più che mai di Ismael Bennacer. C'è bisogno di tornare a giocare bene, dettare i tempi in mezzo al campo, prendere in mano le redini del gioco della squadra di Stefano Pioli e guidarla fino alla fine, sicuramente a giocare la prossima Champions League. C'è bisogno di lui e non di Sandro Tonali. L'investimento più caro dell'ultima campagna acquisti non ha ancora ripagato la piena fiducia di Casa Milan. Per niente. E così l'assenza di Bennacer è pesata nell'undici rossonero. Le presenze del centrocampista algerino in campionato sono appena 12 per soli 761 minuti con due assist all'attivo. Tonali ne ha giocate il doppio, concretizzando con la maglia del suo Milan 21 presenze in Serie A con 1261 minuti giocati e nessun assist. Le occasioni all'ex Brescia non sono mancate ma le ha sprecate quasi tutte. L'esperimento non è riuscito né al fianco di Frank Kessie, il giocatore con maggior minutaggio escluso naturalmente Donnarumma, né dello stesso Bennacer quando i due hanno potuto giocare assieme. Krunic ha giocato invece pochissimo al centro, mentre Meite è arrivato solo a fine gennaio con Bennacer in infermeria. Ora a Firenze ha rimesso piede in campo per trentadue minuti. Un ritorno in punta di piedi, senza forzare, correre inutili rischi. Come il Milan spera di non correrli in questi giorni di sfide internazionali dei suoi tesserati. Con lo Zambia Bennacer non è sceso in campo, ma ha giocato con il Botswana. Con la Sampdoria sabato prima di Pasqua, salvo controindicazioni, sarà lui il titolare. E con lui il Milan vuole provare fino all'ultimo a giocarsi anche il primo posto. Nessuno lo dice ma ora che nemmeno i rossoneri hanno più il pensiero Europa vogliono provarci. Con la Sampdoria tornerà a disposizione di Pioli anche Ante Rebic. La squalifica di due giornate inflitta all'attaccante croato, espulso contro il Napoli dopo le presunte offese nei confronti dell'arbitro Pasqua, è stata commutata una giornata di squalifica con una sanzione da 15.000 euro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 05:02

