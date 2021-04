Pioli carica il Diavolo: «Milan più forte di tutti, tranne che dell'Inter»

Luca Uccello

Avanti con il primo scontro diretto. Ancora una volta senza Zlatan Ibrahimovic. All'Olimoico, contro la Lazio alle 20.45, Stefano Pioli vuole continuare a mettere pressione all'Inter e soprattutto tenersi stretto il secondo posto in classifica. La Champions League un traguardo da raggiungere a testa alta.

«Queste 32 partite hanno detto che siamo stati più forti di tutti tranne dell'Inter. Siamo stati gli unici a tenere testa per tanto tempo ai nerazzurri. Possiamo giocarci le ultime giornate con tutte le nostre ambizioni e il nostro obiettivo ancora lì da poter centrare. Dobbiamo continuare, siamo qui non per fortuna ma perché ce lo siamo meritati. Ora dobbiamo meritarlo fino alla fine».

Quasi un avvertimento per i suoi dopo l'ennesima caduta a San Siro, una sconfitta che rimesso in discussione la corsa per un posto nell'Europa che conta per davvero. Per questo contro la Lazio è una gara fondamentale, uno spareggio: «Ora gli scontri diretti da qui alla fine ne abbiamo tre, valgono doppio. Contro la Lazio sarà una partita importante per il nostro futuro».

Un futuro con Ibra che sarà ancora il titolare del prossimo Milan, con Mario Mandzukic per la prima volta titolare in campionato, pronto a giocarsi un rinnovo che lui vorrebbe stappare per meriti sul campo. Dal primo minuto dentro anche Theo Hernandez ma non Tomori, recuperato da un problema fisico ma non al massimo. Spazio nuovamente a Romagnoli? C'è questa possibilità.

Capitolo Rafael Leao: «L'importante è la crescita delle sue qualità e del suo valore, poi la posizione la valuteremo strada facendo. Tornando alla gara dell'Olimpico, il Milan non deve aver paura. La paura, se l'affronti, scappa. Il nostro motto è se vuoi, puoi, le altre cose sono scuse. Noi vogliamo e faremo il massimo per centrare questo grande obiettivo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 05:01

