Pioli: «C'è la Lazio? Voglio i tre punti sotto l'Albero»

Luca Uccello

L'era del Milan di Pioli ha tante date, una sola ricorrenza. La sconfitta con l'Atalanta, giusto un anno fa. Brutta (5-0!), dolorosa, decisiva. «È stato un ko umiliante per noi, ma è stata la prima pietra su cui abbiamo basato la nostra costruzione. Abbiamo capito che bisognava intervenire e la società a gennaio ha fatto un mercato favoloso: sia in entrata, sia in uscita». Una caduta fragorosa che ha salvato la vita al tecnico e al Milan.

«Serviva qualità nei giocatori, idee di gioco chiare e grandissimo spirito, e siamo stati bravi a portare avanti tutte queste cose. Spesso le sconfitte insegnano più delle vittorie». Ora il Milan però non vuole più perdere, intende continuare la serie positiva di risultati, vuole chiudere al meglio il 2020 e da imbattuto.

La parola scudetto non si nomina ancora. Non lo fa mai Pioli. «Ma siamo ambiziosi, giochiamo sempre per vincere, per migliorare. Se poi questi progressi ci permetteranno di essere in alto a fine stagione, tanto meglio».

La parola d'ordine è vittoria. «Contro la Lazio (alle 20,45 luci a San Siro, ndr) è una partita che vale tanto. Alla squadra sto ripetendo che abbiamo fatto molto, lavorato tanto, stretto i denti e ora serve fare l'ultimo sforzo». Le assenze? «L'importante sarà evitare certi errori: con Parma e Genoa, in fase difensiva siamo stati meno aggressivi e intensi».

Capitolo formazione. Pioli non si lamenta: «La coperta non è corta, le prestazioni mi fanno capire che la rosa è forte e pronta. Poi, ovvio, chiunque risentirebbe di cinque assenze importanti in una sola partita».

Tonali e Rebic? Si deciderà solo in extremis, ma filtra un certo ottimismo. Prima la Lazio poi c'è il mercato. «Al Milan servono professionalità, fame e atteggiamento giusto. Inseriremo giocatori nuovi solo se avranno le qualità adatte». Il momento più bello nel 2020 per Stefano Pioli? «Quando l'ad Gazidis mi ha comunicato che avevano deciso di andare avanti con me». Una scelta perfetta

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA