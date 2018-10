Pio e Amedeo, da Foggia a Broadway

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tu provaci a fare Broadway da foggiano, poi vedi come va a finire. Per averne la prova provata, basta accomodarsi sotto il palco del Forum sabato 3 novembre e osservare le pirotecniche fatiche di Pio e Amedeo, i celebri Emigratis abbonati a figuracce da record, protagonisti di uno show che ha inanellato sold out per trenta date estive. La chiusura del tour di Tutto fa Broadway avviene a Milano e i due, all'anagrafe Pio D'Antini e Amedeo Grieco, ne sono felici. E rivelano il segreto dello show: «La leggerezza. Ridiamo della nostra storia e del fatto che vorremo costruire uno show all'americana ma non ne abbiamo i mezzi».Canottiere, zoccoli e cafonaggine super, è il marchio di fabbrica degli Emigratis diventati star tv su Italia 1: «Ma dopo tre edizioni diciamo basta. Abbiamo 35 anni ed è venuto il tempo di cercare strade nuove». E, a proposito dell'età, Pio e Amedeo sono nati a cinque giorni di distanza nella stessa clinica di Foggia: «Non solo è il colpo di scena Le nostre mamme dividevano la stessa stanza».Tra i temi dello show, il cinismo dello showbiz, i tic da social network e i rapporti di coppia 2.0. Ma la maggior parte delle nostre storie le prendiamo dalla strada. Nelle vie di Foggia ci sono personaggi incredibili. Noi li estremizziamo». (F.Gat.)