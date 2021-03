Pietre in un bagno di luce al Museo di Storia naturale

Greta Posca

Nuova luce ai minerali del Museo di Storia Naturale dei Giardini Montanelli grazie al nuovo allestimento della Sala 3. Con i suoi cinquecentomila pezzi, alcuni molto rari, è considerata una delle collezioni più interessanti dell'intera Europa, grazie a minerali unici come il cristallo di zolfo arrivato dalla miniera di Perticara, nelle Marche, considerato il più grande al mondo, o la gemma grezza di morganiti. Il rapporto tra il museo è Milano è antico: il nucleo originario risale al 1838 grazie alle raccolte dei due fondatori Giuseppe De Cristoforis e Giorgio Jan.

Per valorizzare l'esposizione è stata realizzata una nuova disposizione delle pietre e un progetto illuminotecnico che permette di ammirare appieno colori, geometrie e giochi di luce dei circa 600 minerali in esposizione, anche dialogando con l'edificio tornato al nuovo splendore dopo il restauro. Quando Milano tornerà in zona gialla e il museo riaprirà, i visitatori potranno approfondire la storia di questa collezione e il suo contenuto con un approccio che spazia dalla gemmologia, all'archeologia mineraria, all'astrofisica.

La nuova galleria sarà intitolata a Ettore Artini, che fu direttore del museo e autore dello storico allestimento che rimase visibile fino agli anni Ottanta. In occasione di questo restyling, il Museo ha anche ideato un nuovo sito, migliorato non solo nella grafica ma anche nei contenuti: è online da alcuni giorni.

Martedì 9 Marzo 2021

