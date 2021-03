Piergiorgio Bruni

Un passato inarrivabile, un presente fatto di tanti sacrifici e un futuro pieno di interrogativi. È la storia della palestra Audace, via Frangipane, una strada a ridosso del rione Monti che conduce al Colosseo. Centoventi anni di vita, la Lupa etrusca sullo scudo biancorosso come stemma e il pugilato come passione immensa. Proprio lì, nei suoi sotterranei, a fare da divisorio tra due spaziosi ambienti, solenne e abbandonato, c'è un storico quadrato blu che ha più di 60 anni di vita: è il ring delle Olimpiadi di Roma del 1960, quello del PalaEur, dove Cassius Clay (allora si chiamava così, prima di diventare Muhammad Ali) vinse la medaglia d'oro nei pesi mediomassimi. Un ring sacro, un luogo di culto per lo sport mondiale, custodito da tre generazioni dai maestri Venturini e che oggi, tra pandemia e disinteresse da parte delle istituzioni, è in completo disuso e rischia di essere messo all'asta. Una scelta dolorosa ma che potrebbe essere obbligata per continuare a garantire a quel quadrato culto sopravvivenza e dignità, e per dare un po' di respiro alla palestra Audace chiusa da un anno. Lo vogliono i collezionisti americani, la vendita sarebbe ossigeno economico per l'Audace, evidentemente: durante questa terribile stagione del Covid-19, così come per numerose altre realtà sportive dilettantistiche, bollette e manutenzione sono state voci costanti nel libro spese, mentre gli iscritti, quelli che avrebbero garantito un po' d'ossigeno per la sopravvivenza, sono scomparsi. Da un anno è tutto fermo. «Reggiamo ancora per poco è il drammatico annuncio del primo maestro Gabriele Venturini, ormai esausto e demoralizzato forse fino all'estate, poi sarà la fine». Dal 1901 a oggi, l'Audace Boxe ne ha viste e vissute tante di disavventure, tutte superate. Ma ora, 120 anni dopo, servirà un miracolo. Per questo la struttura romana gioca un'ultima importante carta e fa un appello agli appassionati per evitare la vendita all'asta. «Siamo combattenti, siamo pugili incalza Venturini e non molliamo di un centimetro. Abbiamo deciso di lanciare un crowdfunding, una raccolta di fondi aperta a a chi crede in noi, a chi è appassionato di pugilato e di storia dello sport per salvare il ring di Ali». A Jury Chechi il tentativo riuscì; mise all'asta i suoi trofei e salvò dal fallimento la sua amata palestra Etruria di Prato.

