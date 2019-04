Piergiorgio Bruni

ROMA - Un poker, tutto d'argento, che travolge la concorrenza. In Azerbaigian, la Mercedes piazza la quarta doppietta stagionale su altrettante gare, regalandosi punti preziosi e uno storico record. Vince Valtteri Bottas, al secondo successo dell'anno, poi Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Quinta posizione e giro veloce, invece, per Leclerc.

«La cosa positiva - spiega il monegasco - è stato il passo gara. Ieri (sabato, ndr), a parte il mio errore in qualifica, l'andatura della macchina era molta buona e avevamo la pole in mano: non dimentichiamolo, nonostante la Mercedes sia stata forte durante tutto il gran premio. Dobbiamo lavorare, però la situazione non è di certo catastrofica». Chi appare meno soddisfatto è il compagno di squadra: «Non siamo contenti - chiarisce Vettel - perché pur avendo di fronte degli avversari forti e volendo considerare il podio un buon risultato, dopo 4 gare non riusciamo a trovare la giusta finestra di funzionamento degli pneumatici e non capiamo il motivo».

«Il primo stint - racconta il tedesco - è stato pessimo: ho faticato con le gomme, le ho danneggiate, poi si sono scaldate e non hanno mai funzionato. Successivamente, con la mescola media, per fortuna il trend è migliorato».

Serafico, come sempre, Mattia Binotto: «Ci siamo complicati la vita - ammette il team principal di Maranello - e non ci sono state safety car in cui speravamo. Ma nel complesso le Mercedes sono state veloci, a noi è mancato il ritmo. Cambi nella modalità di lavoro? No, l'obiettivo è migliorarsi sempre, capire i punti deboli e andare oltre. Dovremo spingere su qualche scelta ed essere più aggressivi nello sviluppo». Rincuoranti, infine, le parole del presidente Elkann: «Lo spirito in Ferrari è buono e c'è tanta voglia di vincere e, soprattutto, il Campionato è ancora lungo».

