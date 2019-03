Piergiorgio Bruni

ROMA - «Questo non è il potenziale giusto della nostra macchina». Mattia Binotto prova a mitigare la grande delusione di Melbourne, dove speranze e illusioni ferrariste, cresciute durante l'inverno pre Mondiale, hanno dovuto fare i conti con la realtà. La F1 riparte con la stessa padrona di sempre: la Mercedes.

Il GP d'Australia se l'aggiudica il tedesco Valteri Bottas, che mette in riga sia il compagno di squadra Hamilton, sia Verstappen su Red Bull Honda. E la quarta e quinta posizione delle Rosse, rispettivamente con Vettel e l'esordiente Leclerc, danno il fianco a una ridda d'interrogativi.

«Questa pista - spiega il neo team principal di Maranello - è diversa dalle altre e da Barcellona (dove si sono svolti i test, ndr). Se uno guarda la griglia e la classifica di ieri (sabato, ndr) eravamo troppo vicini a chi ci stava dietro e troppo distanti da chi ci stava davanti».

L'imperativo, però, è voltare pagina. «Dobbiamo riguadagnare quel che meritano vettura e piloti - chiarisce Binotto - e non credo ci sia un singolo problema, ma da mettere insieme tanti aspetti vari. Sarà nostro dovere tornare forti in Bahrain (il 31 marzo, ndr)». Abbastanza sorpreso Vettel: «È stato un weekend difficile - racconta - e ho fatto molta fatica con le gomme. Non è certo il risultato che volevamo, tuttavia il motore ha funzionato bene e abbiamo portato a casa un buon bottino di punti». Più vivace, invece, il nuovo collega di scuderia: «Ho fatto un bel via - racconta Leclerc - passando Verstappen e arrivando vicino a Vettel. La macchina nel primo stint era difficile da guidare, mentre il secondo è stato più positivo: dobbiamo analizzare i dati, ma per ora non abbiamo una spiegazione per la prestazione. Alla fine potevo attaccare Vettel, tuttavia il team ha deciso di mantenere le posizioni com'erano». L'azzurro Giovinazzi su Alfa Romeo 15°.

