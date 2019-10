Piergiorgio Bruni

ROMA - «Le luci sono rimaste accese a lungo e ho commesso un errore: perdendo l'inerzia è stato peggio di una falsa partenza». Nelle parole di Vettel, secondo al traguardo, c'è la sintesi del GP del Giappone. Una gara che, al risveglio italiano, nonostante avesse regalato le Rosse in prima fila, si è subito rivelata una chimera per entrambi i piloti.

Piantati al via (Leclerc, settimo dopo una penalizzazione di 15'' per aver mandato fuori pista Verstappen) e battuti dalla Mercedes: con Bottas davanti a tutti e Hamilton sul gradino più basso del podio. Un risultato che consegna alla casa di Stoccarda il sesto titolo Costruttori consecutivo, permettendole pure di eguagliare lo straordinario ciclo della Ferrari 1999-2004. «Senza lo sbaglio al via - racconta Vettel - non so come sarebbe andata, ma la nostra mancanza di passo era evidente».

Visibilmente infastidito dalla mattina di Suzuka, Leclerc giudica così il contatto con la Red Bull: «L'ho vissuto da dentro e non mi è sembrato nulla di speciale. Ero all'interno, ho avuto sottosterzo e ci siamo toccati».

