Piergiorgio Bruni ROMA - Così come 12 mesi fa sempre in Messico e al secondo

Piergiorgio BruniROMA - Così come 12 mesi fa sempre in Messico e al secondo match point stagionale a disposizione, Lewis Hamilton chiude i giochi ed entra definitivamente nella leggenda della Formula 1. Il pilota della Mercedes si piazza quarto, dietro al vincitore Verstappen e al duo Rosso Vettel-Raikkonen, laureandosi per la quinta volta in carriera, campione del mondo.Un titolo inseguito con forza e rabbia. Con voglia e passione. Che oscura persino i ciclici soccorsi provenienti della sua proverbiale fortuna e lo spinge all'attacco dei record realizzati un decennio fa da Michael Schumacher (7 Mondiali e 91 vittorie). Fortissimo l'inglese (9 successi e 9 pole position annuali), aiutato sicuramente da una vettura straordinaria, ma anche intelligente a saper gestire i pochissimi momenti complicati vissuti durante l'annata.Per la Ferrari, invece, risolti i problemi aerodinamici che l'hanno afflitta da Monza, continua la bellissima e insperata rincorsa al titolo Costruttori che, a due gare dal termine, la vede distante 55 lunghezze dal team delle Frecce d'Argento.Fra 15 giorni in Brasile, sul circuito di Interlagos, tracciato per tipologia non ostile al Cavallino, potrebbe arrivare un'altra insperata spallata. «È una sensazione surreale quella che provo - dice commosso Hamilton - e voglio ringraziare tutta la squadra. Sono iridato anche grazie a loro». Gioia e delusione, quella di Vettel. «Non è stata una giornata semplice - racconta il tedesco - tuttavia la vittoria di Lewis (Hamilton, ndr) è meritatissima. Ha fatto benissimo, però mi sarebbe piaciuto lottare con lui ancora per un po'»Per quanto riguarda la MotoGp, Philllip Island, in Australia c'è stata la rinascita della Yamaha di Vinales. Lo spagnolo è tornato a vincere dopo 25 gran premi, vincendo in solitaria davanti a Iannone e Dovizioso. Marquez out. Solo zstesto Vale Rossi, ancora in crisi con le gomme.riproduzione riservata ®