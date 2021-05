Piergiorgio Bruni

Dall'esordio in serie A con l'Atalanta, fino alla consacrazione con la Juventus. In mezzo la Nazionale e, poi, anche una lunga esperienza in Scozia ai Glasgow Rangers. Sergio Porrini, professione terzino destro, è stato talento purissimo dei bergamaschi e, successivamente, colonna bianconera per 5 stagioni. Oggi, a 52 anni, è il vice di Edy Reja nell'Albania.

Atalanta-Juve come se l'immagina?

«Una finale bella e aperta. I nerazzurri cercheranno d'imporre un pressing asfissiante, mentre i bianconeri proveranno a proporre quello che quest'anno è riuscito a sprazzi, puntando tutto sull'aggressione ai giocatori avversari più forti».

Sarà strano per i giocatori ritrovare il pubblico al Mapei Stadium?

«Inizialmente penso di sì, poi si abitueranno. I tifosi, anche se in numero ridotto (circa 4300, ndr), ti danno adrenalina, calore, rumore: sono felicissimo del loro ritorno».

Si aspettava una crescita così impetuosa dei nerazzurri?

«È un percorso che parte da lontano, 5 anni fa, con l'avvento di Gasperini. A Bergamo hanno svolto un lavoro eccezionale, alzando sempre l'asticella e perfezionando un meccanismo già di valore. L'Atalanta odierna ha un'identità e sa quello che vuole. Perciò, non sono per niente stupito».

Sono pronti per vincere lo Scudetto?

«Stanno lavorando così bene che l'aspettativa è quella di continuare a essere protagonisti e, in futuro, giocarsela fino all'ultimo per arrivare in fondo pure in A».

Alla Juve, invece, cosa succede?

«Ha voluto azzardare, forse con pizzico di presunzione, puntando su un allenatore alla prima esperienza in assoluto in panchina. Non mi aspettavo questo fallimento, tuttavia era prevedibile che alle prime difficoltà sarebbe emersa l'inesperienza di Pirlo. Aggiungiamoci, poi, alcune lacune emerse già dall'anno scorso: il centrocampo, ad esempio, andava rafforzato».

