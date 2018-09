PICCOLO DIAVOLO

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Si è sbloccato Cristiano Ronaldo e la Juventus ha vinto. Si è sbloccato Gonzalo Higuain, ma il Milan non è andato oltre all'1-1 alla Sardegna Arena contro il Cagliari. I rossoneri hanno pagato un inizio da incubo, dove sono andati sotto al 4' per un guizzo del rientrante Joao Pedro, rischiando di subire il raddoppio da Barella (di gran lunga il migliore in campo), che ha colpito il palo con una spettacolare conclusione dalla distanza. La risalita del Diavolo si è fermata a metà: occasione persa per bissare il successo sulla Roma e per avvicinare i quartieri un po' più alti di classifica, con una gara da recuperare.Severissimo Rino Gattuso con l'approccio della squadra: «I primi 20' sono stati imbarazzanti. Se il Cagliari fosse andato sul 2-0, e l'avrebbe anche meritato, non avremmo recuperato la partita. Poi abbiamo fatto tante cose buone, nella ripresa siamo usciti fuori, ma dobbiamo pensare soprattutto all'avvio bruttissimo, sul piano tattico e mentale. Mi vien da ridere quando sento dire che siamo la seconda o la terza squadra del campionato. La strada che dobbiamo fare è ancora tanta».C'è tanto da raccontare sui due marcatori della serata sull'Isola. Joao Pedro tornava dopo uno stop per doping. Da fine febbraio a ieri aveva giocato solo il 13 maggio a Firenze, nell'interregno tra la sospensione cautelare e la vera e propria squalifica. Schierato subito titolare da Rolando Maran, ha gelato un non impeccabile Gigio Donnarumma, che pochi secondi prima aveva invece deviato con una prodezza sul palo una botta di Pavoletti. Al 55' ha battuto il primo colpo in rossonero il Pipita dribblando Cragno e depositando in rete dopo un errore di Padoin.Per Higuain, che era a secco da 6 partite tra campionato e Coppa Italia (non timbrava il cartellino da Inter-Juventus dello scorso 28 aprile) si è trattato del settimo centro in 8 gare contro il Cagliari. L'ottavo al 65' non è arrivato solo per l'opposizione di prima di Romagna e poi di Cragno, eccezionale infine al 91' su un sinistro di Suso.Il recupero questa volta non ha sortito lo stesso felice effetto del match di San Siro contro la Roma.A Higuain non è bastato il gol: è uscito dal campo arrabbiato per i mancati tre punti. Sperando che, in fretta, possano aumentare le palle per lui giocabili, non ancora in numero sufficiente. «Io e la società dobbiamo essere bravi a fargli capire che questa è una squadra giovane, ma forte. Gonzalo ci pulisce tanti palloni e ci regala ampiezza. Ma dobbiamo fare più inserimenti. Nei primi 20-25 minuti non ne ho visti da parte dei centrocampisti e degli attaccanti esterni», ha aggiunto Gattuso.