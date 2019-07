Piccoli Sherlock Holmes, c'è un giallo da risolvere

Simona Romanò

Bambini, c'è un giallo da risolvere. Aguzzate le menti perché la sfida è aperta. Nel cortile delle Armi del Castello Sforzesco è di scena Sherlock Holmes e il mastino dei Baskerville, della Ditta Gioco Fiaba, ispirato al romanzo del giallista Arthur Conan Doyle. La scena si apre con la scoperta del delitto: l'anziano sir Charles Baskerville è trovato morto nella sua villa, apparentemente ucciso da un grosso spavento. E, guarda caso, tutti danno la colpa a un cane. Forse perché non sa parlare? Il medico è convinto che il responsabile della morte dell'uomo sia un'orribile creatura, che si aggira nella brughiera sotto forma di gigantesco mastino. Purtroppo sulla famiglia dei Baskerville aleggia una maledizione, ma Sherlock Holmes con il suo fidato amico, il medico Watson, rifiuta l'idea del malaugurio e così vuole scoprire la verità. Urge l'aiuto di piccoli e brillanti investigatori per risolvere il caso. Lo spettacolo è un susseguirsi di colpi di scena per coinvolgere i baby spettatori che sono invitati a partecipare alle indagini.

Il 7 luglio. Castello Sforzesco. Ore 17,30; dai 5 anni; ingresso gratuito.

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

