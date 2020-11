Picchiato e rapinato da gang di minorenni

Picchiato e rapinato nei giorni scorsi da tre ragazzini mentre era seduto su una panchina al Parco Lambro. Ieri due dei tre minori sono stati arrestati dalla polizia. Il colpo è stato messo a segno ai danni di un uomo di 43 anni. Erano stati alcuni cittadini a segnalare l'aggressione ai poliziotti del Commissariato Lambrate che hanno trovato la vittima con evidenti segni di violenza al volto e sul corpo, ma ha rifiutato il ricovero per timore del Covid. L'uomo ha raccontato di essere stato aggredito da tre ragazzi a volpo coperto poi fuggiti ma ha rifiutato il trasporto in ospedale per i rischi connessi al Covid. Gli agenti poco dopo hanno visto tre ragazzi in fuga lasciando cadere alcuni oggetti tra cui un telefono cellulare e un portafogli. Sono riusciti a fermare due dei tre, entrambi di 17 anni, uno dei quali aveva le scarpe sporche di sangue. Hanno subito ammesso di essere i responsabili della rapina. Ora uno è in comunità, un altro ai domiciliari.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 05:01

