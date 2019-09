Piazze e città di mattoncini colorati

I mattoncini per costruire città e piazze, case e monumenti. Apre alla Permanente l'11 ottobre la mostra I Love Lego, realizzata con oltre 1 milione di cubetti colorati. Tra le installazioni, 12 olii ispirati a quadri celebri reinterpretati e trasformati in «uomini Lego» dal giovane artista Stefano Bolcato, ma anche gli interventi dissacranti di «Legolize», pagina umoristica che crea installazioni comiche utilizzando proprio i mattoncini. E poi, soprattutto, interi mondi in miniatura, dalla città contemporanea ideale alle avventure dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell'Antica Roma, ricostruiti e minuziosamente progettati da RomaBrick, uno dei Lug (Lego¸ User Group) più antichi d'Europa. RomaBrick, costola dell'associazione nazionale di amanti Lego, pone al centro dell'obiettivo il lavoro di squadra ed è grazie alla collaborazione di tutti i suoi iscritti che riesce a creare ambienti tra i più grandi che si possano vedere nel mondo. Ogni singola installazione è frutto di una progettazione collettiva, concepita da un team che conta vari architetti e ingegneri. (G.Pos.)

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

