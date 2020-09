Piazzale Libia, il tubo del gas era staccato

Era staccato dal rubinetto il tubo del gas metano della cucina all'interno dell'appartamento di Piazzale Libia, sventrato dall'esplosione che il 12 settembre ha causato diversi feriti. È quanto emerso dal sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco, con la squadra scientifica della polizia locale e i consulenti nominati dal pm Mauro Clerici per fare luce su quanto accaduto nell'abitazione di Adam Serdiuchenko: nell'esplosione il 30enne ucraino ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sull'80 percento del corpo ed è ancora in gravi condizioni in terapia intensiva.

L'uomo, responsabile di sala in un bistrot nel quadrilatero della moda, al momento è parte offesa nel fascicolo aperto dalla Procura, ma il particolare del tubo staccato dà nuova forza alla pista del gesto volontario. Le indagini mirano anche a esaminare i video delle telecamere di sorveglianza della zona per verificare se altri sono entrati nell'appartamento nelle ore precedenti all'esplosione.(G.Pos.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA