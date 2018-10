Piazza Napoli, palpeggia due ragazze nel parco

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha attaccato una donna, che si è divincolata ed è fuggita per chiedere aiuto. Ma invece che scappare ne ha aggredita un'altra, incurante dell'allarme e dei vigili che lo stavano per chiudere in trappola. Il molestatore incallito è un uomo i 355 anni, A.F., che alle 8 del mattino si è messo a caccia di vittime nell'area verde di piazza Napoli.La prima preda scelta è stata una ragazza che portava a spasso il cane. A.F. i è avvicinato e all'improvviso l'ha cinta in un abbraccio, strattonandola e palpeggiandola. La giovane è riuscita a divincolarsi e a fuggire chiedendo aiuto. A quel punto A.F. ha attaccato un'altra donna, che ha avvicinato con la scusa di una sigaretta. Alcune signore che hanno assistito alla scena hanno avvertito una pattuglia di vigili che si trovava nelle vicinanze. I vigili sono intervenuti e hanno fermato l'uomo: lo hanno trovato seduto su una panchina a poche decine di metri di distanza, visibilmente alterato.Con l'ausilio del personale del nucleo tutela donne e minori della polizia Locale il 35enne, recidivo e già condannato per comportamenti persecutori, è stato portato al carcere di San Vittore, dov'è in attesa di giudizio.