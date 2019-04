Piazza Gasparri riparte da panchine e ping pong

Rinasce piazza Gasparri. Con panchine, alberi, due ping pong, un campo da petanque su erba sintetica e giochi per bambini. L'inaugurazione, con una grande festa di quartiere, è prevista per l'11 maggio.

Si tratta di piccoli, ma significativi interventi di urbanistica tattica: si parla di restyling furbi, perché con poco lavoro e costi molto bassi si trasformano le piazze più desolanti in luoghi di socializzazione, dove s'incontrano i residenti del quartiere. Dagli anziani ai più giovani, alle mamme con i bimbi. Dopo le piazze Dergano, Angilberto II e, appena un mese fa, Porta Genova, anche piazza Gasparri, al quartiere Comasina, è pronta a rifarsi il look.

L'intervento nasce da un confronto fra Comune, Municipio 9 e il comitato di quartiere Comasina che ha espressamente chiesto di rendere viva la piazza: i lavori sono al via. Sarà risolto anche il problema della sosta selvaggia attraverso una barriera provvisoria anti-macchine, poi sostituita da pilomat.(S.Rom.)

