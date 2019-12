Piazza Fontana 50 anni dopo la città ricorda

Diciassette formelle con i nomi delle vittime della bomba, posate intorno alla fontana. Un albero in piazza Segesta per il ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli. Il presidente Sergio Mattarella ospite in un consiglio comunale straordinario. E poi film, teatro, una mostra fotografica, incontri nelle scuole. Milano commemora i 50 anni della strage di piazza Fontana. Erano le 16.37 del 12 dicembre 1969 quando nella Banca dell'Agricoltura esplose la bomba che uccise 17 persone e ne ferì 88. «Milano è memoria, è necessario prendere coraggio e guardare quello che è stato e proseguire, dando spazio a tutti», ha sottolineato la vicesindaca Anna Scavuzzo alla presentazione degli eventi che cominciano domani e culminano il 12 dicembre. Il discorso di Mattarella si potrà seguire in Galleria su maxischermo alle 14.30; a seguire il corteo e poi la commemorazione. Ma si andrà oltre. Il 14 l'albero piantato dal sindaco Giuseppe Sala; il 15 dicembre la messa in Duomo officiata dal vescovo Mario Delpini per le vittime. Come accadde 50 anni fa, quando i funerali in Duomo furono accompagnati da una folla immensa. Il presidente dell'Associazione vittime Carlo Arnoldi esprime soddisfazione per le 17 targhe: «Finalmente ci saranno i nomi a ricordare i nostri morti, che non saranno più numeri ma persone».

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 05:01

