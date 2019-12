Piazza Duomo sfavillante con l'albero di Natale ecosostenibile curato da Esselunga. Oggi, alle 18, la festa dell'accensione, con tanto di orchestra, alla presenza anche del sindaco Giuseppe Sala. Non abete vero ma un'installazione di luce che svetta maestosa, realizzata con una struttura metallica, alta 37 metri, coperta di lucine led, che consumano pochissima energia e regalano un scintillante gioco di luci di grande effetto. L'abete futuristico, che è in parte visitabile dal pubblico, è circondato da una sorta di foresta verde formata da 22 conifere di varie dimensioni, che saranno poi ripiantate in città al termine delle festività.

Una simbolica cerimonia di accensione sarà replicata ogni sera. Perché l'albero vicino la Cattedrale è uno degli elementi decorativi clou di Milano Superchristmas 2019. (S.Rom.)

Venerdì 6 Dicembre 2019, 05:01

