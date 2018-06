Piazza Cinque Giornate via ai lavori di restyling

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piazza V Giornate chiusa per lavori fino al 2 settembre. È partito ieri il restyling di uno dei più grandi piazzali della città: via libera ai lavori fino a corso di Porta Vittoria. Un mega cantiere che sconvolge il traffico e modifica la viabilità per 15 linee del tram da oggi fino a settembre.Gli interventi sono complessi: si parte dalla riasfaltatura, con il pavè che in parte scomparirà, e la pavimentazione sarà di asfalto color rosso, come già fatto in piazza Baracca, per coniugare la sicurezza di uno dei principali nodi di traffico e salvaguardare il carattere storico della piazza. Si prosegue con la posa di binari silenziosi, ovvero tecnologicamente innovativi perché consentono di ridurre al minimo le vibrazioni e la rumorosità al passaggio dei numerosissimi tram. Saranno inoltre adeguate le banchine di fermata in corso XXII Marzo angolo piazza V Giornate per migliorare l'accessibilità a tutti i passeggeri. «L'obiettivo complessivo del progetto, iniziato lo scorso anno, è quello di sostituire le infrastrutture datate e ottenere così vantaggi in termini di comfort di viaggio», spiegano i tecnici del Comune.(S.Rom.)riproduzione riservata ®