Piazza Castello si fa bella

Simona Romanò

Più verde, con una piccola foresta di 184 aceri ricci, alberi tipici del bosco lombardo. Più ombreggiata, per poter passeggiare fino al parco Sempione. Meno grigia, grazie a una nuova pavimentazione in granito bianco. Così Piazza Castello è pronta a cambiare volto e a rafforzare la propria identità di piazza pedonale.

Ieri, sono state montate le prime cesate davanti al Castello che indicano il via libera ai lavori di riqualificazione: «Non sarà solo un biglietto da visita per i tanti turisti che torneranno a visitare il centro, ma vuole diventare un nuovo luogo vissuto da tutti i milanesi», ha dichiarato l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran. Un progetto che porta il nome degli architetti Genuizzi, Strambio, Banal e Ragazzo, rivisto alla luce delle osservazioni della Soprintendenza. Sarà realizzato in più fasi per non recare disagi alla mobilità: il primo lotto di interventi, per un importo complessivo di 5,5 milioni di euro, durerà circa 16 mesi e non modificherà la viabilità. Il secondo lotto, quando si metterà mano su largo Cairoli, verrà realizzato successivamente.

Come sarà la nuova piazza? Si parte dal restyling di via Lanza e dell'area di via Beltrami: la pavimentazione centrale sarà rifatta in granito bianco di Montorfano con inserti in beola grigia, nel rispetto della tradizione milanese. L'asfalto quasi scomparirà. Il percorso principale sarà caratterizzato da ampi tappeti in cubetti di granito, affiancati da lastre di grandi dimensioni. Le fioriere e le panchine presenti oggi in largo Beltrami traslocheranno in altre zone della città, tra cui nella piazza tattica di via Toce.

La vegetazione giocherà un ruolo fondamentale nell'attesa trasformazione: in autunno gli operai si sposteranno ai lati di piazza Castello dove spunteranno tre nuovi filari di alberi; le alberature, a forma di mezzaluna, si interromperanno solo in corrispondenza dei punti di attraversamento, per mantenere invariata la vista del Castello; alcune piante saranno poi sostituite con esemplari più alti e di maggior pregio.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA