Piatek verso la Bundesliga Suso a caccia di acquirenti

MILANO - Tutto fermo con Leonardo e il Psg per Paquetà, come per Suso che ha chiesto la cessione (per la Roma non è la priorità) e Kris Piatek finito in panchina con l'arrivo di Ibrahimovic. Le offerte dalla Bundesliga e dalla Premier non arrivano ancora alla cifra richiesta da Casa Milan. L'unica novità arriva da Istanbul. L'addio a Moses dà una speranza a Ricardo Rodriguez e al Fenerbache di poter superare i problemi di mercato legati al fairplay finanziario. Boban e Maldini stanno cercando di trovare una soluzione sulla formula, non sulla cifra.

Tutto fermo anche per Kessie e Calhanoglu. L'Arsenal si è limitano a fare dei sondaggi su entrambi i giocatori. Il Milan ha ricevute alcune richieste, tra cui Sampdoria e Parma, per il giovane Matteo Gabbia. Secondo Sky Uk il Milan si sarebbe fatto avanti per Matty Cash, classe 97 e terzino destro del Nottingham Forrest, squadra che milita in Championship. Il Nottingham, che gli ha rinnovato il contratto la scorsa estate, chiede una cifra vicina ai 18 milioni di euro per lasciarlo partire.(M.Sar.)

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA