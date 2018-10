«Piatek s'è rotto il crociato»: la fake news esplode on line

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenico ZurloROMA - Il suo nome è sui taccuini di mezza Europa: il bomber del Genoa Krzysztof Piatek (8 gol in 6 partite), è diventato un idolo per i milioni di italiani che si sfidano al Fantacalcio, che dopo esserselo accaparrato per pochi milioni ora si godono il capocannoniere del campionato. Ma questa fortuna inaspettata non è andata giù a molti: chi ha sperperato grosse fette di budget per assicurarsi le prestazioni di top player come Milinkovic, Higuain, Icardi o Dybala, si mangia le mani a pensare che per essere competitivi non serviva svenarsi per loro o per Ronaldo, ma sarebbe bastato puntare tutto su questo sconosciuto polacco. E così sui social e su Whatsapp Piatek (pronuncia: Piontek) è stato vittima della più classica delle fake news: qualche simpaticone ha prodotto infatti ad hoc dei falsi screenshot di alcuni siti di informazione, con titoloni eloquenti come «Piatek si rompe il crociato», o «Per il polacco stagione finita».Screenshot che hanno mandato nel panico milioni di fanta-allenatori, che però possono stare tranquilli: Piatek sta benissimo, e domenica a Marassi contro il Parma sarà in campo.