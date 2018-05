Piastra Expo, per Sala chiesto un processo unico

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniSaranno presto riuniti in un unico processo i due filoni milanesi della vicenda giudiziaria che riguarda Expo.La tranche a carico del sindaco Giuseppe Sala, accusato di falso perché, quando era ad della società, avrebbe retrodatato due verbali della commissione che doveva assegnare l'appalto per la Piastra dei servizi, confluirà in quella a carico dell'ex manager della società Angelo Paris e di altri imputati. A chiederlo è stato il sostituto pg Massimo Gaballo. La decisione, che spetta al presidente del Tribunale Roberto Bichi, verrà comunicata nel corso della prossima udienza, fissata per il 29 maggio.Sala a fine marzo era già stato prosciolto dall'accusa di turbativa d'asta per non aver indetto una gara europea per la fornitura di seimila alberi nel sito di Rho Pero, preferendo affidare direttamente la fornitura alla Mantovani. Per Paris, prosciolto anche lui dall'accusa di abuso d'ufficio ma finito a processo per falso, e per l'ex dg Ilspa Antonio Rognoni, accusato di turbativa d'asta, il 7 giugno si aprirà il processo, che a quel punto dovrebbe integrare anche il procedimento a carico del sindaco. La tranche principale, che vede al centro alcune ipotesi di corruzione e turbativa d'asta a carico di 5 imputati, tra cui la Mantovani e il consorzio Coveco, è stata invece mandata a Como. La prima udienza è stata fissata per l'11 ottobre.