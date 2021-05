Piano City, in 3 giorni 100 concerti in strada

Torna Piano City Milano, la manifestazione che in un fine settimana riempie la città di musica, grazie a una serie di concerti in luoghi anche inusuali.

La kermesse festeggia i suoi primi dieci anni con una speciale edizione del festival di pianoforte più atteso dell'anno. L'appuntamento è per il 25, 26 e 27 giugno per le vie e i luoghi più rappresentativi della città: sono in programma 100 concerti pianistici in dieci quartieri, o meglio in dieci luoghi simbolo che si trovano in dieci quartieri diversi. Concerti con il pubblico di nuovo presente, ma visibili anche in streaming, con dirette che permetteranno a tutti di vivere, anche a distanza, le emozioni del festival.

«Negli anni il festival ha portato la musica ovunque, strade, cortili, case private e luoghi ameni - sottoliena Ricciarda Belgiojoso, della direzione artistica di Piano City Milano insieme a Titti Santini - quest'edizione assume un significato particolare, per riprendere a fare musica insieme in sicurezza. Cento concerti, ospiti d'eccezione italiani e stranieri, grandi nomi e giovani talenti e naturalmente ogni genere musicale». Nei suoi primi dieci anni, il festival ha coinvolto 3500 artisti in oltre tremila concerti.(G.Pos.)

