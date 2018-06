Pianigiani suona la sveglia: «Adesso serve la vera Olimpia»

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Calma e sangue freddo. La sconfitta in gara3 (72-65) ha riacceso le speranza di Trento. Milano guida ancora la serie scudetto (2-1) ma stasera, nella delicatissima gara4 (palla a due alle 20.45, diretta Eurosport 2 e Rai Sport), dovrà portare a casa la vittoria per non dover ricominciare tutto da zero. Coach Pianigiani punta a ritrovare i suoi uomini migliori ossia Goudelock e Jerrells, evanescenti sabato in gara3.Il Mini Mamba, in particolare, dopo due prove maiuscole nelle sfide al Forum (condite, rispettivamente, con 26 e 25 punti), si è concesso una vacanza l'altra sera, dove non ha neppure raggiunto la doppia cifra di punti (8, 2/9 dal campo). I suoi punti, soprattutto quando la palla scotta, sono vitali per le ambizioni tricolori dell'EA7. Cinciarini, capitano biancorosso, è certo che l'approccio dell'Olimpia cambierà nel quarto atto della serie: «Sono fiducioso per gara4. Una partita ci sta perderla, sapevamo della reazione di Trento. Ora la cosa più importante è mantenere la calma, gestire meglio le situazioni ed essere pronti per la gara di oggi».Pianigiani insiste su un particolare, a suo avviso decisivo: «Avevo detto, dopo gara2, che sarebbe cambiato tutto a Trento, che Sutton e Hogue in casa possono produrre di più. Il risultato è stato questo: 30 liberi loro, 10 noi. Così non si può vincere. Lo dico perché dobbiamo fare meglio da questo punto di vista se vogliamo vincerne una a Trento. Resta il fatto che dobbiamo, appunto, vincere fuori casa: il vantaggio attuale non è ancora nulla». Dopo lo schiaffo rimediato in gara3, Milano ha bisogno di ritrovare le proprie certezze, soprattutto offensive, per dare la spallata decisiva, quella che potrebbe davvero garantirgli lo scudetto numero 28 della storia.