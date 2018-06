PIACE PURE MALCOM

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - C'è il sì di Nainggolan: oggi contatto Inter-Roma per trattare sul prezzo. Il summit tra club per il Ninja potrebbe andare in scena già in giornata, a Milano, a margine dell'assemblea di Lega Calcio in programma alle 12 in via Rosellini. Sui 10 milioni la differenza tra domanda e offerta, con la Roma che parte da 40 e l'Inter da 30, comprensivi di contropartite (nel mirino di Monchi, Zaniolo e Valietti). Per il settore esterni d'attacco, previsti nuovi contatti in settimana con il Sassuolo per Politano. E, nei radar, anche Malcom del Bordeaux, Col brasiliano sicuramente meno spazio per Candreva. Mission quasi impossible Federico Chiesa, 70 milioni, ma Suning rimane alla finestra. Dall'Atalanta, in arrivo Bastoni, già definito un anno fa. A Bergamo, il centrale della Primavera nerazzurra Bettella per 7 milioni di plusvalenze.(A.Agn.)