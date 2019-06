Petrucci trionfa al Mugello Dovizioso terzo Crisi Rossi: si ritira

MILANO - Le Frecce Tricolori si sono ammirate anche al Mugello. Non la Pattuglia Acrobatica vista a Roma per le celebrazioni del 2 giugno, ma le Ducati che piazzano due Desmosedici sul podio del Mugello, con la vittoria di Danilo Petrucci, la prima in carriera, e il terzo posto di Andrea Dovizioso, al 300° GP in carriera. Nel mezzo Marc Marquez, in un sandwich che ha regalato emozioni pazzesche per tutta la gara. Valentino Rossi invece non riesce a invertire il trend negativo delle qualifiche: un dritto alla Materassi in coproduzione con Mir lo fa scivolare a fondo gruppo, e poi nella sabbia dell'Arrabbiata 2 dove finisce mestamente la sua gara dopo una manciata di giri. (In)degno epilogo di un weekend da dimenticare per il re di un Mugello che aveva anche buoni tempi, ma che è stato zavorrato da una qualifica terribile.

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA