Petrella e Orrù, dialoghi tra jazz e rap

Un duo raffinato che mescola la console del dj alla musica sperimentale. Sono Gianluca Petrella e Sandro Orrù, quest'ultimo meglio conosciuto come DJ Gruff.

Il primo è un trombonista jazz di raro talento. Barese, ha vissuto in Francia e Germania stabilendosi alla fine a Torino, ed è per sua stessa ammissione fruitore di musica a trecentosessanta gradi, appassionato di tutto, da Debussy a Jimi Hendrix a Lester Bowie. Il secondo invece è un deejay e rapper italiano, classe 1965, sardo di nascita ma da anni ormai residente a Milano. Insieme, saranno sul palco del Circolo Arci Magnolia domani sera, dove porteranno dal vivo un concerto sui generis, mescolando la sperimentazione della tromba di Peterella al turntablism e allo scracthing (ossia l'arte di mixare di far rumore con il vinile) dei piatti da deejay di Orrù. Un'improvvisazione costruita tenendo conto appunto delle passioni musicali dei due, con cui dialogheranno con intrecci sonori a base di jazz, hip hop ed elettronica. «Il jazz ha bisogno di evolvere, sempre e in qualsiasi modo», ha raccontato una volta Petrella. In qualche modo, quello di domani sera sarò un concerto sotto questa idea di musica oltre: un work in progress più che un semplice live.

Il 5 giugno. Circolo Magnolia. Via Circonvallazione Idroscalo. Segrate. Ore 21 ingresso 13 euro più prevendita.

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

