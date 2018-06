Pestato e rapinato, incubo bus notturni

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòCostretto a scendere dall'autobus notturno Atm a forza di strattoni, poi picchiato e rapinato del portafogli in piazzale Cadorna, zona nel centro all'apparenza tranquilla senza particolari problemi di sicurezza. La vittima è un 26enne: in ospedale ha avuto una prognosi di trenta giorni per il «distacco parcellare del quinto metatarso della mano destra e un trauma al terzo e quarto dito». Una mano quindi fracassata e soprattutto tanta paura.Il malcapitato, secondo quanto ha denunciato ieri ai carabinieri, alle 3 del mattino tra sabato e domenica era sull'NM1 - il bus sostitutivo della metropolitana rossa - quando è stato avvicinato da tre persone, che ha descritto come giovani nordafricani. Il trio lo ha accerchiato e obbligato ad abbondare il mezzo pubblico per poi pestarlo in piazzale Cadorna. L'obiettivo era il portafogli del giovane, che conteneva 360 euro. Il 26enne, medicato al Fatebenefratelli, è stato poi dimesso.I militari sono ora sulla tracce del branco che potrebbe avere le ore contate: i carabinieri, infatti, sperano di arrivare agli aggressori scandagliando i filmati delle telecamere montate sul bus e quelli degli occhi elettronici della videosorveglianza installati in strada, visto che, precisano da Atm, «la colluttazione vera e propria si è consumata a piazzale Cadorna». Torna tuttavia l'incubo sicurezza sui mezzi pubblici, perché la vittima è stata presa di mira sull'autobus notturno, mentre rincasava da una serata con gli amici. Circa un mese fa, lo scorso 14 maggio, due addetti di Atm sono finiti all'ospedale dopo essere stati presi a botte, sempre a Cadorna, da un gruppo di ragazzi che avevano perso il bus. Atm precisa che «ha potenziato il piano sicurezza con 180 uomini della security che effettuano controlli giorno e notte» sulle tratte più a rischio.riproduzione riservata ®