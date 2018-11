Pestarono i controllori condanne fino a tre anni

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniVolevano salire sul bus per vendicare quello che, secondo loro, era stato un affronto. L'autista di un bus sostituivo della M2 si era fermato a Porta Genova, ma non abbastanza a lungo per farli salire a bordo. E quando per la seconda volta sono rimasti a terra, hanno deciso di prendersela con altri due dipendenti di Atm, intervenuti soltanto per riportare la calma. Poi, ad aggressione finita, sono scappati e hanno fatto perdere le loro tracce.Protagonisti della rissa, i cugini Leon Wisem Mohamed Touil, 25 anni, e Lorenzo Pierre Lablache, 22, entrambi con il passaporto italiano ma di origine marocchina. Insieme a un loro amico minorenne, il 13 maggio scorso in piazza Cadorna hanno colpito a calci e pugni i dipendenti dell'azienda dei trasporti di 48 e 54 anni, colpevoli solo di aver cercato di tranquillizzarli. Uno aveva subito diverse fratture multiple al volto e al naso, mentre il collega era stato dimesso con 40 giorni di prognosi per una distorsione del ginocchio. Ieri il gup Sofia Fioretta ha condannato i due cugini rispettivamente a 3 anni e 4 mesi e a 2 anni e 8 mesi per lesioni gravi, interruzione di pubblico servizio e violenza a incaricati di pubblico servizio.I ragazzi, reduci da una serata sui Navigli, erano arrivati a Cadorna - probabilmente a bordo di un altro mezzo Atm e lì avevano visto l'autista che, secondo loro, li aveva lasciati a piedi. E così, con fare minaccioso, avevano provato a salire nuovamente a bordo, danneggiando anche il pullman. E quando il personale Atm era intervenuto per fermarli, avevano reagito a calci e pugni. Proprio tenendo conto della violenza dell'aggressione, il pm Stefano Ammendola aveva sollecitato una condanna a 3 anni e a 2 anni e 8 mesi i due cugini, individuati e arrestati grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza in piazzale Cadorna e da quelle dell'autobus.riproduzione riservata ®