Pesta la fidanzata e accoltella il coinquilino che la difende

Ha picchiato con ferocia la sua convivente e poi ha ferito con una coltellata al volto il coinquilino che viveva con la coppia. È successo nella notte tra mercoledì e ieri a Sesto San Giovanni: un 20enne salvadoregno è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia: ha picchiato la convivente, ventiduenne di nazionalità peruviana, e poi ha ferito un 36 enne anche lui del Perù, che ha tentato di bloccarlo.

Soccorsi dai carabinieri e dai 118, chiamati dai vicini che hanno sentito le grida, i due ferito sono stati portati in ospedale. La ventiduenne è stata dimessa con una prognosi di otto giorni per varie contusioni al volto, mentre il suo amico di dieci per ferita da taglio all'arcata sopraccigliare. Ancora da chiarire le cause dell'aggressione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA