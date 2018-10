Pesta e stupra prostituta: preso 17enne marocchino

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'analisi ossea del polso dice che ha 17 anni ma le decine di identità fornite alle forze dell'ordine negli ultimi anni rportano età molto diverse. Di sicuro c'è solo che è marocchino e che deve rispondere di violenza sessuale e di tentata rapina nei confronti di una prostituta moldava di 30 anni che ha aggredito nella notte tra lunedì e martedì in viale Monte Ceneri.Mancavano pochi minuti alle 3 quando due carabinieri del nucleo Radiomobile hanno notato la donna strattonata da uno straniero nell'area di sosta di un distributore di benzina. Quando l'uomo ha visto i militari ha tentato di scappare ma è stato bloccato pochi secondi dopo. A quel punto la vittima ha potuto raccontare la sua ultima mezz'ora di inferno. Il marocchino l'ha avvicinata chiedendole il prezzo di una prestazione, si sono appartatati in un punto poco visibile dall'esterno e qui, prima che lei potesse capire che si trattava di una trappola, l'ha colpita con una testata in faccia e un pugno. Poi le ha stretto le mani attorno al collo e l'ha stuprata minacciandola di ucciderla. Dopo 15 minuti, al termine della violenza, la donna si è allontanata e ha preso il cellulare per chiedere aiuto ma il suo aggressore è tornato indietro per strapparglielo dalle mani. È stato in quel momento che i carabinieri si sono accorti della colluttazione e sono intervenuti. La moldava è stata visitata dall'équipe della clinica Mangiagalli per le violenze. È stata dimessa in giornata.(S.Gar.)riproduzione riservata ®