Perseguita ragazzina per anni: preso

Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri per stalking nei confronti di una ragazza di 19 anni che perseguita incessantemente dal 2015, ovvero da quando per caso l'ha incrociata per strada a Settala, in provincia di Milano.

Pierluigi Gaudenzi è stato arrestato nel Comune dell'hinterland dopo l'ennesimo episodio che ha trasformato la vita della studentessa in un incubo.

La vicenda inizia nel 2015 con i primi messaggi sui social, subito seguiti da appostamenti e richieste ossessive di appuntamenti. Per il suo comportamento è stato arrestato nel 2016 e, tra comunità terapeutica e carcere, è tornato libero nel maggio 2019. Ma anche dalla aveva continuato a perseguitare la ragazzina inviandole lettere manoscritte. Una volta fuori ha ricominciato l'assedio sui social, ogni volta che la vittima lo bloccava lui creava nuovi profili usando nomi di personaggi dei cartoni animati. Lo scorso ottobre la ragazza ha scoperto suoi bigliettini sul parabrezza dell'auto parcheggiata davanti alla chiesa ma l'episodio che l'ha turbata maggiormente è avvenuto a novembre. La 19enne era andata a Caravaggio (Bergamo) per assistere a una partita di basket, si è seduta sugli spalti, ha sentito una mano sulla spalla e quando si è girata ha visto il suo stalker che le sorrideva.

Giovedì 5 Dicembre 2019, 05:01

