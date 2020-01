Permessi di soggiorno facili condannati 5 ex poliziotti

Sette sentenze, cinque poliziotti condannati, pene che vanno da un anno e sette mesi fino a otto anni e nove mesi. Si è concluso così il processo su un giro di permessi di soggiorno facili, rilasciati da agenti in cambio di denaro o regali da parte degli immigrati che aspiravano a mettersi in regola.

Imputati nel processo erano ex poliziotti in servizio all'ufficio immigrazione della questura o nei commissariati Lorenteggio e Porta Genova, un funzionario e un mediatore cinese. Il caso era emerso nel 2017, grazie a un'inchiesta coordinata dal pm Paolo Filippini. Pesanti le accuse: associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falso ideologico, accesso abusivo a sistema informatico. Gli agenti corrotti rilasciavano i documenti che offrivano la speranza di una nuova vita in Italia in cambio di cifre che variavano tra i 200 e i 5mila euro. Importi che avrebbero permesso a un indagato ancora latitante insieme ad un altro complice - di comprare villa Magnaghi, dimora settecentesca a Marcallo con Casone, nel Milanese, poi intestata alla moglie di un dirigente di polizia. I giudici ne hanno disposto la confisca, oltre al sequestro di alcune decine di migliaia di euro a carico di alcuni degli imputati.(V.Gol.)

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

