Permessi di soggiorno facili: agente in cella

Soldi ma anche viaggi, vestiti, pranzi e cene in ristoranti per intenditori. Era questa la merce di scambio con cui un imprenditore egiziano è riuscito per anni a corrompere due poliziotti per ottenere permessi di soggiorno per i suoi amici e dipendenti.

Il gip della Procura di Monza ha disposto i domiciliari per l'imprenditore e un assistente capo della polizia, oltre a una interdizione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio (per la durata di un anno) a carico di un ex agente oggi in quiescenza.

I fatti coprono il triennio 2014-2016, quando entrambi gli agenti erano in servizio al commissariato di Sesto San Giovanni. I tre rispondono, a diverso titolo, di corruzione, fraudolento danneggiamento di beni assicurati, istigazione alla corruzione nonché in materia di immigrazione. Il gip Silvia Pansini ha accolto l'ipotesi accusatoria del pm Franca Macchia, che contesta ai poliziotti di aver rilasciato permessi di soggiorno per stranieri, in particolare maghrebini, segnalati dall'imprenditore. In cambio avrebbero ricevuto contanti e «altre utilità», espressione formale dietro cui si nascondono cose molto banali, dalle cene in ristoranti di lusso a vestiti firmati. Il solo assistente capo è accusato di aver partecipato anche a frodi assicurative per aver redatto annotazioni di polizia giudiziaria con informazioni false. Inoltre, risulta abbia tentato di corrompere un collega affinché facesse lo stesso con un altro documento.(S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 05:01

