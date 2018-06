Perizia psichiatrica per il killer del tallio

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoMattia Del Zotto sta nella gabbia degli imputati, ma a guardarlo, con la t-shirt rossa e la barba lunga, un po' ingrassato, sembra uno che aspetta il bus. Del tutto assente. Eppure quello che è cominciato ieri a Monza è un processo per un triplice omicidio e per cinque tentati, ovvero un'intera famiglia che ha bevuto acqua minerale in cui il 27enne di Nova Milanese aveva mescolato solfato di tallio. Ne aveva sei confezioni, comprate per 248,88 euro in un'azienda di Padova perché l'arsenico era troppo difficile da reperire.Di questo giallo alla Agatha Christie che ha angosciato la Brianza nell'autunno scorso gli inquirenti hanno ricostruito tutto. Quello che manca però è il movente. E forse non si arriverà mai a una spiegazione del perché quel giovane introverso, che viveva isolato da due anni e trascorreva le giornate davanti al computer, abbia avvelenato la zia Patrizia, 62 anni, allergica ai metalli, il nonno Giovanni Battista, 94 e la nonna Gioia Marina, 91, e altri cinque famigliari che però sono riusciti a sopravvivere. «Non saprete mai perché l'ho fatto» era stata la sua promessa. Ci hanno provato le perizie, a capire. Secondo gli esperti dell'accusa, Del Zotto è affetto da parafrenia, condizione che lo ha reso parzialmente incapace al momento dell'ideazione del piano «di purificazione» dei familiari - come lui stesso aveva detto ai carabinieri che lo hanno arrestato lo scorso 7 dicembre - ma perfettamente lucido al momento dell'esecuzione. La difesa invece sostiene la tesi della compelta incapacità di intender e volere. Ora sarà una terza perizia - questa volta super partes - a cercare di entrare nella testa di Del Zotto: l'incarico sarà affidato nella prossima udienza, il 2 luglio.Ieri in tribunale c'era anche l'altra zia di Mattia, Laura, che ha attraversato un calvario in ospedale, con danni permanenti ai nervi. «è una cosa che non riesco a spiegarmi - ha detto sostenendosi con le stampelle - ho subìto grandi danni e ne avrò per anni». In aula ha cercato di salutare l'imputato, ma glielo hanno impedito. «Lo perdono, che cosa devo fare? È mio nipote».riproduzione riservata ®