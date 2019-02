Perisic indemoniato, De Vrij fisico

HANDANOVIC 6

Prima di campionato con la fascia al braccio. Giustifica la pagnotta con una respinta su Defrel. Senza colpe su Gabbiadini.

D'AMBROSIO 7

Parte con un giallo. Poi dietro non sbaglia un colpo sganciandosi a ogni occasione buona. Perfetta la scelta di tempo per l'inserimento del vantaggio.

DE VRIJ 6,5

Ha spesso a che fare con Quagliarella, cavandosela con fisicità.

SKRINIAR 6

Mezzo punto in meno per la sbavatura in contrasto (su Linetty) che innesca Gabbiadini per il momentaneo 1-1.

DALBERT 5,5

Defrel lo buca spesso, evidenziando qualche lacuna di tenuta.

GAGLIARDINI 6

Preferito a Vecino e Valero, si fa apprezzare anche in impostazione mettendo Lautaro davanti alla porta pronti, via. Vicino al gol, prima del cambio (14' st Joao Mario 6: ha alzato il tasso tecnico).

BROZOVIC 6

Esce alla distanza, dirigendo l'orchestra di un'ottava sotto, senza stonare.

POLITANO 5,5

Ha energie da vendere, dopo due turni di stop. Ma non le sfrutta a dovere, alternando ottime intuizioni negli uno contro uno ad errori banali, in appoggio e al tiro (23' st Candreva 5,5: fumoso).

NAINGGOLAN 7

Torna al gol dopo 3 mesi e mezzo (ultimo centro il 3 novembre, contro il Genoa) di astinenza, con una rasoiata. In precedenza, corsa, carattere e qualche strappo dei suoi al servizio dei compagni (44' st Vecino ng).

PERISIC 7

Corre come un indemoniato come ai vecchi tempi. Confeziona almeno 3 palle gol non sfruttate dai compagni, ci prova in due occasioni, trovando un grande Audero. Alla fine sfonda, servendo a D'Ambrosio l'assist dell'1-0.

LAUTARO MARTINEZ 6

Occasione fallita in avvio, ma non demorde, facendosi apprezzare nel gioco di sponda e nelle combinazioni con i compagni.

SPALLETTI 7

Nainggolan e Perisic recuperati alla causa, terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League a dispetto del caso-caos Icardi. Crisi alle spalle?

