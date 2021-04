Perisic, da esodato trasformato in freccia tricolore di Conte

Alessio Agnelli

Turbo-Perisic, un mercoledì da leoni con vista tricolore. Al Picco di La Spezia si è preso la scena, festeggiando le 200 presenze con la maglia dell'Inter (168 in serie A, 11 in Coppa Italia, 21 nelle Coppe europee) con un altro gol, il 44esimo alla causa (in 5 anni a Milano, il quarto in stagione, terzo in A), e avvicinando ulteriormente la capolista a uno scudetto, il 19° del club, quasi vinto e da certificare con la matematica a stretto giro di posta (possibile già fra Crotone, il 1° maggio, e Samp, il 9).

Ma, da parte di Ivan Perisic, solo l'ennesima conferma di un girone di ritorno da intoccabile o quasi (dal giro di boa 9 presenze dall'inizio, 1 da subentrante e solo tre gare saltate, due per infortunio), per quantità e qualità di corsa e giocate. Nel nuovo ruolo di esterno a tutta fascia, il campione d'Europa 2020 con il Bayern Monaco ha saputo, infatti, garantire la stessa applicazione difensiva di Ashley Young, con cui si è alternato nelle prime 19 di andata (per il croato altre 9 da titolare, 8 da subentrante e 2 da inutilizzato), ma anche una maggiore propensione ad offendere rispetto all'inglese, scavalcato nelle gerarchie di Conte da fine gennaio.

Da allora, per il classe '89 di Almissa due reti (la prima il 5 febbraio a Firenze, per lo 0-2 contro la Viola) e un assist vincente (per lo 0-2 di Lautaro) nel derby del 21 febbraio scorso con il Milan. Magari con rinnovo in vista, tenuto conto di un contratto in scadenza fra un anno (a 5 milioni netti) e in odore di prolungamento annuale, con ingaggio al ribasso.

Esattamente lo stesso iter che, a stagione conclusa, avrebbe dovuto affrontare anche Samir Handanovic, sotto contratto fino a giugno 2022. Nel caso del numero 1 sloveno, il condizionale è, infatti, d'obbligo in virtù di carta d'identità (37 anni il 14 luglio) e ultime defaillance. Se l'autogol di domenica Napoli è da condividere con De Vrij, tutta sua la papera di mercoledì sull'1-0 spezzino di Farias.

E rinnovo (di un anno) congelato al momento, in attesa di ulteriori valutazioni. In società, si potrebbe infatti decidere di accelerare la pratica portiere già da giugno, affiancando subito un secondo titolare (in pole Musso e Meret) allo sloveno, sulla falsariga dei Toldo & Julio Cesar, dei Bordon & Lido Vieri, fra i grandi guardiani dei pali nerazzurri del passato.

