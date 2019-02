Perisic: bene, bravo, bis. Cedric ok

HANDANOVIC 6,5

Festeggia la fascia blindando il risultato con un intervento prodigioso sull'ex Primavera Knasmullner.

CEDRIC 6,5

Piè veloce e dotato di buona tecnica individuale. In difesa rischi da minimo sindacale, apprezzabile il suo contributo in avanti.

DE VRIJ 6,5

Un muro, con Berisha prima e Schobesberger poi. Fa tutto con eleganza e tranquillità. Granitico.

MIRANDA 6,5

Si divide tra marcatura ed impostazione da dietro, senza sbagliare una chiusura o un appoggio. Voleva più spazi, accontentato. E determinante.

ASAMOAH 5,5

A volte porta troppo palla, rallentando l'azione e complicandosi la vita da solo.

BORJA VALERO 6

Gioca, stringendo i denti e con un risentimento al ginocchio non smaltito. Il passo è quello che è, ma le trame geometriche.

VECINO 6

La solita garra, più un paio d'inserimenti dei suoi a corredo della prestazione. Su uno vicinissimo al raddoppio, in anticipo su Strebinger.

POLITANO 6

Scoppiettante in avvio, con un'occasione a referto e buoni spunti in fascia. Poi cala alla distanza, soffrendo Bolingoli e migrando a sinistra (33' st Candreva 6: corsa e tecnica nel finale).

NAINGGOLAN 6,5

Autonomia limitata e ripresa in calando, dopo un primo tempo sugli scudi. Prima di uscire sfiora il 2-0, imbeccato da Perisic (37' st D'Ambrosio ng).

PERISIC 7

Dopo il mal di pancia di fine mercato, sgroppate palla al piede, finte e controfinte. Dà il via all'azione del rigore, serve una palla d'oro a Nainggolan e non smette di correre.

LAUTARO MARTINEZ7

Chiamato a sostituire l'ex capitano e non fallisce l'appuntamento, procurandosi e mettendo a segno il rigore della vittoria. A referto anche una mezza girata di destro respinta da Strebinger. Esame di maturità superato.

SPALLETTI 6,5

Si lascia alle spalle il caos-Icardi, puntando su Lautaro e centrando un importante 1-0 corsaro in ottica qualificazione.

