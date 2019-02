PERIN 7

Pomeriggio movimentato dalle sue parti al Dall'Ara. Due paratone che blindano i tre punti.

DE SCIGLIO 5,5

Un po' meglio rispetto alla nottataccia di Madrid. Però assomiglia sempre di più a quello dell'ultimo Milan.

RUGANI 6

In qualche modo ne viene fuori, anche quando sembra andare in crisi.

BONUCCI 6,5

Stavolta è decisamente più prezioso in copertura, dove non sbaglia praticamente nulla.

ALEX SANDRO 5,5

Pericolosa la sua involuzione. Però salva pure un pallone sulla linea prima di essere sostituito (14' st Dybala 7: un lampo di Joya, quello da tre punti, in un pomeriggio di una domenica da cani per la Signora).

CANCELO 5,5

Alterna cose buone a momenti di black out horror.

BENTANCUR 5,5

Primi 45' direttamente dalla trasmissione: chi l'ha visto? Decisamente meglio nella ripresa, mettendo a cuccia le velleità del Bologna.

MAUIDI 6

Come sopra nella prima frazione. Con tanti, troppi, errori tecnici che non sono da lui. Mette in mezzo il pallone della vittoria, quello poi tradotto in rete pesantissima da Dybala (33' st Pjanic ng).

BERNARDESCHI 6,5

Molto positivo nella prima frazione, cala alla distanza (41' st Chiellini ng).

CRISTIANO RONALDO 5

Male, nemmeno a Madrid con l'Atletico, l'avevamo visto così inesistente.

MANDZUKIC 5,5

Solito lavoro sporco a tutto campo. Decisamente meglio senza palla.

ALLEGRI 5,5

La sua Juve non è in spolvero ma con fortuna a Bologna incassa tre punti per niente meritati.

marco.zorzo@leggo.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA