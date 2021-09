PERIN 6

Turno di riposo per Szczesny. Sui gol doriani non può far nulla. Per il resto, ordinaria amministrazione, a parte una buona parata su Quagliarella.

CUADRADO 6,5

Con lui in campo, i bianconeri hanno sempre più soluzioni offensive. Sa come rendersi utile per la squadra. Jolly.

BONUCCI 6,5

Prestazione gagliarda. Si erge a colonna della difesa, controllando al meglio ogni avversario. Mette anche la sua firma su rigore. Nel finale è eccessivamente nervoso.

DE LIGT 6,5

La sua fisicità gli permette di farsi sentire in mezzo all'area di rigore. Sugli anticipi è uno spettacolo assoluto. La sua crescita è costante.

ALEX SANDRO 6,5

Spinge molto sulla fascia, mettendo in grande crisi le certezze difensive dei blucerchiati. Uno stantuffo inesauribile.

BERNARDESCHI 6

A volte non è preciso nei passaggi ma ha il merito di non smettere mai di provarci. Buona condizione fisica e mentale (25' st Ramsey 6: porta freschezza in mezzo al campo ma si vede poco).

BENTANCUR 6,5

Buona prova, nonostante qualche blackout improvviso. Ci mette sostanza e tanta voglia di fare. Utile soprattutto in fase difensiva (37' st McKennie ng).

LOCATELLI 6,5

Lucido. L'appoggia con dolcezza a Dybala per il gol che sblocca la partita. Ha un'ottima visione di gioco. Sua la rete che chiude i conti.

CHIESA 6,5

Pericoloso ogni volta che punta l'avversario diretto. Bravo a trovare gli spazi per rendersi pericoloso dalle parti di Audero (25' st Chiellini 6: si arrabbia per il gol di Candreva).

DYBALA 7

chiamato a portare verve ai bianconeri, sblocca la partita con un colpo da maestro. Un gioiello degno della miglior Joya. Esce per infortunio tra le lacrime (22' pt Kulusevski 6,5: un paio di conclusioni pericolose e anche tanto dinamismo).

MORATA 6,5

Audero gli rende la vita difficile. La sua capacità di cercare la profondità è un'arma fondamentale per i bianconeri. Attaccante vero (37' st Kean ng).

ALLEGRI 7

Porta a casa la seconda vittoria consecutiva in campionato. Ancora una volta perde le staffe per qualche errore di troppo nel finale.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 05:01

