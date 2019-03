Pereira dentro, sauditi fuori: per ora

Paola Pastorini

Niente sauditi nel cda del Teatro alla Scala e niente licenziamento del sovrintendente Alexander Pereira. Per ora.

Il consiglio di amministrazione della Scala è uscito con un doppio no. Il primo all'ingresso dei sauditi nel consiglio. E per non sbagliare il cda ha deciso «all'unanimità» la restituzione «immediata» del denaro arrivato in maniera «non conforme» il 4 marzo sul conto corrente con bonifico da parte del ministro della Cultura dell'Arabia Saudita, 3 milioni e 100 mila euro. Al contempo, non ha licenziato a effetto immediato il sovrintendente Alexander Pereira, come ventilato ieri dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, furibondo dopo le nuove rivelazioni rese dello stesso manager austriaco. Nessuno ha preteso il suo l'allontanamento nemmeno il rappresentante della Regione in cda Philippe Daverio.

Le fila della riunione le ha tirate il sindaco e presidente della Scala Giuseppe Sala che si è presentato alla stampa da solo. «Certamente Pereira rimane al suo posto» ha detto, ovvero fino alla scadenza del contratto, il 2020. Ma le speranze di un bis sono al momento ridotte al lumicino. Secondo Sala, il sovrintendente «si è mosso in buona fede dal punto di vista della ricerca di partnership», ma la vicenda «gli è scappata di mano». «Al sovrintendente imputo una grande ingenuità», ha aggiunto. «Se pensi che un politico ti dica una cosa e poi il giorno ripeta la stessa cosa... te lo sogni». Il consiglio però non ha espresso una chiusura totale ai sauditi, che avrebbero portato al teatro 22 milioni di euro. «Se qualcuno ritiene che coi sauditi non si debba parlare non siede in questo cda. La Scala ha sempre parlato con tutti i Paesi del mondo». E quindi da un lato sì alla tournée nel 2020 e dall'altro possibilità di lavorare a nuove intese. «Non abbiamo preclusioni verso i sauditi. O il nostro governo ci dà una black list dicendo con questi e altri non parlate o non ci sentiamo di dire no». Intanto, la short list dei candidati per sostituire Pereira proposti dalla società sarà discussa «entro un mese e mezzo» in cda, ha spiegato Sala. L'orientamento è in futuro di avere un sovrintendente e un direttore artistico, e non un manager che ricopra entrambe le cariche come accade ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA