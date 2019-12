Perde la gamba sotto il muletto

Greta Posca

Drammatico incidente sul lavoro ieri mattina a San Donato Milanese. Un operaio di 20 anni, T.A., è rimasto schiacciato dal muletto che stava manovrando nella capannone della ditta Metal Mobile di via Marcora, un'azienda specializzata nella realizzazione di prodotti in acciaio. L'incidente si è verificato alle 11,40: forse per una manovra azzardata il mezzo si è ribaltato e il giovane è rimasto intrappolato sotto.

L'operaio ha riportato una gravissima ferita alla gamba sinistra. I soccorsi sono stati immediati. È stato trasportato a sirene spigate in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, dove ha subito l'amputazione della gamba. È in gravi condizioni ma non risulta in pericolo di vita. Alla Metal Mobile sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale dell'Asst per fare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Sempre nella giornata di ieri si è verificato un altro grave incidente sul lavoro, questa volta nella zona Est di Milano, in via Andrea del Sarto. Alle 12,30 un operaio di 37 anni, L.M., è precipitato dal terzo piano di un'impalcatura esterna ad alcune villette in ristrutturazione: un terribile volo di sette-otto metri. Le condizioni dell'uomo sono gravi.

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

