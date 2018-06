Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vittorio Sgarbi, critico d'arte, che cosa pensa della nomina di Sumaya?«Che è un'idea formidabile, oserei dire geniale, perché la cultura è universale. Incrociare più posizioni darà solo vita a un dialogo fertile e innovativo. Sicuramente è un segnale molto positivo di apertura».Ovvero?«Sumaya, peraltro eletta consigliera con il Pd, porterà le proprie idee in commissione. Ma non c'è equivoco religioso, perché la cultura non divide, ma unisce. Dobbiamo prendere posizione da ciò che fa parte del mondo islamico e che porta pericolo, come il terrorismo, ma non da ciò che porta un arricchimento, come in questo caso».Sbaglia la destra, in primis la Lega, ad opporsi così duramente?«La Lega, che molte volte ha delle idee condivisibili, stavolta dovrebbe frenare. Eleggere Sumaya non significa sacrificare la nostra cultura, ma predisporsi a un dialogo costruttivo».(S.Rom.)