Edoardo Sylos Labini, attore, regista, editore, ha fondato il Movimento Cultura e Identità qui a Milano per riscoprire i valori culturali e identitari dell'Italia. Cosa pensa della nomina di Sumaya Abdel Qader?«La sinistra ha compiuto un gesto simbolico, oggi la politica è fatta di simbologia. Bisogna vedere il contenuto dietro alla forma. Come Movimento sottolineamo la nostra identità culturale e cristiana, pur rispettando le idee e fedi di tutti. L'importante è che chi si approccia alla cultura della nazione ospitante lo faccia rispettando quella tradizione. Troppo spesso l'islam in Italia non ha preso le giuste distanze contro l'integralismo che c'è anche da noi».Quindi è contrario?«Contesto la simbologia, non il merito. Nel merito, bisogna vedere chi è la neo presidente, qual è il suo curriculum».E perché questo gesto simbolico della sinistra?«Perché è in una crisi identitaria».(P.Pas.)