Per un punto l'Olimpia cade (61-60) a Trento

Fabrizio Ponciroli

Stanca e incerottata, l'Olimpia cade a Trento (61-60). Senza gli infortunati Delaney e LeDay e con Hines assente per turnover, Milano è in debito d'ossigeno. Arriva, con orgoglio, a giocarsi la vittoria nell'ultima azione dell'incontro ma il Chacho (18 punti) non è sufficientemente lucido. Solo 10 assist per l'AX, a conferma delle tante difficoltà a livello di gioco della squadra di coach Messina.

L'Olimpia fatica a trovare la solita fluidità offensiva. Tutti tirano a salve. Milano perde una quantità industriale di palle (12 all'intervallo). Trento ne approfitta e riesce a tenere la testa avanti nel punteggio, arrivando anche a +8. Con la difesa, i biancorossi restano in contatto, nonostante un Browne indemoniato.

Si decide tutto nell'ultimo periodo. Tanti errori da una parte e dall'altra. Finale in volata. Rodriguev inventa, con una tripla da urlo, il +1 a 100 dalla sirena (60-59). Martin trova il canestro del +1. Milano ha la palla della vittoria ma Rodriguez combina un pasticcio. Terza sconfitta stagionale, in campionato, per l'Olimpia che resta comunque prima in classifica con due vittorie di vantaggio su Brindisi (16-3 il record aggiornato della capolista). Giovedì in programma il big match di Eurolega sul campo del Cska Mosca, seconda in classifica proprio davanti alla squadra di Messina. Sarà fondamentale ritrovare più energie possibili, sia a livello fisico che mentale.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA