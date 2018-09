Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per tutti gli appassionati di rock e chitarre, oggi il posto giusto in cui esserci è alla Santeria Social Club. Sul palco infatti sono attesi i Voivod, cult band canadese in attività ormai da oltre trent'anni.Sono conosciuti soprattutto per il loro sound nello stile trash metal, che ricalca sì i cliché del genere ma dà ancora più forza alle chitarre. Non a caso, quando si formarono agli inizio degli anni Ottanta, l'idea del fondatore e del cantante Denis Belanger era quella di creare una garage band dalle sonorità molto forti. La scelta del nome cadde poi su Voivod pensando a un personaggio che fosse a una via di mezzo tra il Dracula di Bram Stoker e i Drughi di Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. A Milano arrivano per il tour del nuovo album The wake, e per festeggiare i trentacinque anni di carriera. La tournée infatti si intitola Europe Tour 2018 - 35th anniversary. Un'occasione per ascoltare quindi gran parte dei loro più famosi successi, a cominciare dal disco d'esordio War and pain targato 1984, in cui già allora i Voivod lasciano capire di essere una grande band, capace di scrivere canzoni che ancora oggi omaggiano dai Pink Floyd ai Motorhead ai Led Zeppelin. (M.Lev.)riproduzione riservata ®